Patricio Giménez habló a corazón abierto: "Me duele que digan..."

Desde hace algunas semanas, Patricio Giménez se instaló en Uruguay. Desde allí, el músico brindó una entrevista radial a La Once Diez y habló sobre aquellos que lo critican y aseguran que vive a costas de Susana.

"Estoy trabajando mucho. Que digan que vivo de mi hermana es de las cosas que más me duelen. No hay muchas cosas que me puedan adjudicar; yo un ilícito no tengo... Me parece que es súper injusto, pero después uno empieza a ver de dónde vienen esos comentarios. Y vienen, es muy clarito, desde el resentimiento, desde la envidia. Hay toda una postura política atrás. Por esa razón, me siento mucho más cómodo acá", señaló al aire.

"El que dice que soy vago es porque si él fuese hermano de Susana, lo sería. Es el lugar más fácil para pegarme si no me conocés. Lo primero que se les ocurre es eso. No pueden decir que soy drogadicto o ladrón", agregó. "Yo trabajo y subsisto con la música desde que tengo 17 años. También tuve una agencia de marketing, trabajé en otras cosas, pero la verdad es que no tenés que llenar trescientos Luna Park para ser un músico", indicó.

“Yo me siento muy contento con mi vida y con guitarra, con ir a mis shows con mi perra, con que la gente viene y vuelve, y que cuando vuelve trae a ocho personas más. También con mis clases de música, con mis alumnos... Y eso me parece que es ser exitoso", continuó.

También hizo referencia al enfrentamiento que tuvo con Jorge Rial en la cuarentena y que generó un gran revuelo mediático. "Me enojé después de 25 años de que me usen. La gente que no me sirve, no me sirve; y a los que me caen mal y me faltan el respeto, les respondo. No tengo problemas en enfrentarme con nadie. No le debo nada a nadie, soy libre y no tengo nada que esconder".