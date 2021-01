La curiosa adicción de Noelia Marzol durante su embarazo

A diferencia de otras mujeres durante sus embarazos, Noelia Marzol no frenó ninguna de sus actividades. La noticia le dio más fuerzas para continuar con su rutina y muchos la criticaron por ello. Por esta razón, en una reciente entrevista radial, decidió salir a hablar sobre quienes la señalan con el dedo y aprovechó a contar cómo atraviesa la dulce espera.

"Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo", señaló al aire en La Once Diez.

"Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer", indicó.

"Lo ideal sería seguir trabajando los nueves meses acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no seguiré haciendo hasta donde se pueda", reveló la bailarina que se encuentra participando en la experiencia teatral dirigida por José María Muscari.

Marzol reconoció que ha notado grandes cambios en su cuerpo. "Entiendo que es un período de tiempo en que el cuerpo se amolda a algo nuevo. No permitirse engordar un gramo es ilógico. Pero por suerte me ayuda mi pareja que no para de repetirme lo linda que estoy y que le encantan mis nuevas curvas. Y que al público no le importa si tengo más celulitis, estrías o lo que sea", destacó.

"Pasados los primeros tres meses, que son los más complicados, ya recuperé mis ganas de hacer ochenta mil cosas por segundo. A mí me pegó por morfar y estoy naturalizando mis cambios físicos hermosamente así que estoy comiendo a full, me dio por lo salado y los sanguchitos de miga me resultan adictivos en este momento", confesó.