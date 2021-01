Karina La Princesita tuvo que decidir entre el Kun Agüero y el Polaco

Karina La Princesita estuvo invitada a Los Mammones, programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. En medio de un ping-pong de preguntas y respuestas la cantante tuvo que elegir entre dos de sus ex parejas. “¿Kun Aguero o El Polaco?”, le consultó el conductor.

Ante la pregunta, la cantante no dudó: "El Polaco, El Polaco". "Ah, ni lo pensaste", respondió sorprendido el conductor. "No lo tengo que pensar", retrucó la cantante.

Luego, Jay le pidió que justifique su respuesta, La Princesita se tomó un tiempo para pensar y, entre risas, expresó: "Ok, Karina con cuidado. Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel", explicó.

Finalmente, habló de cómo conoció a sus ex parejas: "No voy a decir cuál, pero uno me escribió por mensaje de texto para que diera un show y el otro, me lo presentaron". Rápidamente el conductor intuyó que el primero al que hizo referencia es el Kun, y el segundo El Polaco.

Recordemos que El Polaco y La Princesita fueron novios de jóvenes, estuvieron juntos seis años pero la convivencia nunca funcionó y, después de muchas idas y vueltas, la separación se dio en medio de reproches de infidelidad. Fruto de la relación nació Sol Cwirkaluk, quien hoy tiene 13 años. Pese a la separación, con el correr de los años, ambos mantienen una buena comunicación como padres.

Por su parte, con el Kun Agüero la cantante estuvo en pareja durante cinco años. Se separaron en 2017, y según declaró en su momento no fue en los mejores términos.

Tras las frustradas relaciones, ella está ahora junto a Nicolás Furman, un físico que se hizo popular cuando participó en el reality Elegidos de Telefe.