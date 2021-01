En la mira: Flavio Mendoza aislado por presentar síntomas de covid-19

Esta tarde, Flavio Mendoza presentó síntomas de covid-19 e inmediatamente fue aislado por precaución. Esta noche se realizará el hisopado para conocer si es uno más de los famosos que se suman a la larga lista de contagiados de coronavirus. Fue el periodista Adrián Pallares quien comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

"Flavio Mendoza fue aislado preventivamente, con síntomas leves. La función de Un estreno o un velorio se hace con Nico Scarpino. Flavio se hisopa hoy", redactó el conductor interino de Intrusos haciendo referencia al espectáculo que el coreógrafo protagoniza en el Teatro Broadway.

La noticia llega después de que Carmen Barbieri fuera internada en terapia intensiva por presentar complicaciones en su salud a raíz del mismo virus. Cuando Mendoza se enteró algunos días atrás del contagio de la capocómica lo tomó con liviandad e incluso, ironizó sobre la enfermedad.

El artista la trató de "grande e hipocondríaca". Lo hizo a modo de broma sobre el escenario pero Barbieri no lo tomó para nada bien y llamó a su abogado para iniciar acciones legales. Él decidió aclarar sus dichos. "Yo dije que Carmen era hipocondríaca porque a mí de verdad nadie me dijo que estaba internada. A mí todos me dijeron que había dado positivo", señaló en el programa de espectáculos líder de América TV.

En varias oportunidades Mendoza ha intentado minimizar en los medios los efectos de la pandemia. "Cualquier cosa que te pase, tenés covid. Mañana te va a dar una intoxicación por comer pescado en mal estado, y vas a tener covid. ¡Todo el mundo se murió de covid, nadie se murió de otra cosa! Basta de esa p****", dijo algunos días atrás en una entrevista.

Ahora, solo queda esperar y ver qué sucede en las próximas horas cuando se conozca el resultado del hisopado del artista.