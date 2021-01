Pese al hisopado negativo, Ángel de Brito no vuelve a LAM: ¿qué pasó?

Ayer, Ángel de Brito mostró el resultado negativo de su hisopado. A pesar de no haber contraído el virus, el conductor de Los Ángeles de la Mañana no regresará al programa y en su lugar continuará Laurita Fernández.

"Por suerte, el hisopado dio negativo, pero recién vuelvo el lunes a @losangeles_ok. Por precaución y para cuidarnos del mínimo riesgo no regresa este miércoles a LAM", arrancó diciendo el conductor en una publicación que posteó en su cuenta de Instagram

Luego, agregó: "Todas esta semana, me reemplaza @holasoylaurita que lo hizo impecable", elogió el periodista a su ex compañera en la conducción del Cantando 2020. "Como les dije ¡es la mejor de su camada! #LAM", Finalizó.

"¡Hasta el viernes nos vemos en LAM bancando a @AngeldebritoOk y todo su equipo", exclamó por su parte la rubia.

Desde la producción se pensó que el reemplazo de Laurita Fernández llegaría a su fin este miercoles y que de Brito regresaría. Sin embargo, el doctor Guillermo Capuya, que estaba presente en el estudio, explicó por qué el conductor deberá mantener el aislamiento. "El contacto de él fue el jueves y hoy es martes. La verdad es que hay un período de ventana donde a él le dio el resultado negativo pero podría ser positivo. Si él mañana sale a trabajar, podría estar contagiando", respondió el doctor.

Finalmente, explicó: "Ángel debería, como cualquier persona, cumplir el aislamiento de diez días desde el día que tuviste el contacto porque pueden aparecer los síntomas después. No es un negativo firme. Hay una ventana de tiempo y gente que se positiviza al octavo día y puede estar contagiando a partir de ahí. Es responsabilidad mantener el aislamiento los diez días y ya con ese hisopado negativo que se hizo, si no aparecen síntomas, es suficiente, no hace falta volver a hisopar".