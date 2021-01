Masterchef Celebrity 2: regreso inesperado y cambio de último momento

La producción de MasterChef Celebrity se encuentra ultimando los últimos detalles para el estreno de su segunda temporada. Ahora, se dio a conocer que el certamen de cocina sufrirá una baja que llegará con la inesperada reincorporación de un ex participante de la edición anterior.

Fue el periodista Pampito Perello Aciar quien respondió a las preguntas de sus seguidores en Instagram y reveló detalles de lo que será la segunda temporada del programa conducido por Santiago del Moro, que saldría al aire entre marzo o abril.

"Federico Bal va a ser el host digital de MasterChef", lanzó. "Lo que hacía Florencia Vigna", agregó, indicando que la actriz abandonará ese rol en la segunda temporada. Esto supone un nuevo desafío para el actor de 31 años de edad, ya que en MasterChef Celebrity 2 participará su madre, Carmen Barbieri.

"No encuentro las palabras para transmitir la alegría y felicidad que siento. Germán Martitegui, Donato De Santis, Damián Betular y Dolly Irigoyen, los voy a extrañar! Aprendí y me hicieron reír tanto! Santi gracias por el cariño de siempre. Gracias @darioturo y todo Telefe, y Diego Guebel y todo @boxfishtv por esta mágica propuesta, el mejor equipo técnico, y los mejores compañeros que uno puede conseguir. Y gracias a ustedes del otro lado, con sus memes, mensajes, apoyo, son todo!", había escrito Fede, quien fue el décimo eliminado del programa éxito de Telefe, quedando en las puertas de la semifinal.

Y continuó: "@masterchefargentina fue ese programa que ame ser parte porque también soy fan de verlo. Apareció en un momento durísimo de todos y mío en particular. No saben como me devolvieron la alegria. No estaba para seguir, llegue a mi techo".

Recordemos que los otros participantes que ya oficializaron su participación son Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Fernando Carlos, Flavia Palmiero, Andrea Rincón, Juanse, Cae, Candela Vetrano, Mariano Dalla Libera y María O'Donnell.