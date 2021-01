Linda Blair hoy: ser la actriz de El Exorcista arruinó su vida y su carrera

Linda Blair hoy tiene 62 años y vive muy lejos de los sets de filmaciones. Así como la vida la llevó a la fama a los 14 años cuando protagonizó la película “El Exorcista”, luego fue como “poseída” por el mismo diablo por su evidente carrera en declive.

En el año 1972 es cuando Blair fue seleccionada entre más de 600 aspirantes para ser la protagonista de esta terrorífica película que nadie podría olvidar. Jamás se imaginaría que su papel la lanzaría a la fama ni mucho menos cómo sería su continuidad de por vida en el mundo del cine.

Fue una película que marcó un antes y un después para muchos por el impacto que causó. Linda, en esos momentos, era sometida a interminables sesiones de maquillaje para conseguir esa interpretación inolvidable.

En una entrevista la actriz dijo: “Para mí, el diablo no es cosa de broma" y agregó "Pero es la gente la que no me deja olvidar de 'El exorcista'. La fama hizo mi vida imposible”. La realidad es que Blair nunca pudo conseguir despegarse de ese papel ni en lo profesional ni en lo personal.

Con su poca edad jamás imaginó que nunca se podría liberar de la sombra de esa niña “poseída”. La vida, con el pasar de los años, se iba encargando de recordarle en todo momento con algún hecho -como cuando hizo una campaña publicitaria- aseguró que una maldición perseguía al film con un incendio detrás y un brote psicótico que tuvo de repente.

Ese fue el comienzo donde Linda empezó a creer en la maldición de la película, los rumores comenzaron a hacerse plaga y se convirtió en el sinónimo del diablo, un estigma que la terminó persiguiendo el resto de su vida.

Años después, la actriz declaró: “Hice mi trabajo sin preguntar quién era el diablo, fui profesional. Pero terminó la película y mi historia cambió” y contó que la gente en la calle la miraba mal y "no podían separar la película de la persona, me miraban como si fuera el diablo".

Con el tiempo, lamentablemente Blair fue asociada a las drogas y luego acusada. También, estuvo internada varias veces en centros de rehabilitación, lo que concluyó en repetidos episodios de depresión al punto de quedar internada en un psiquiátrico.

Al día de hoy la actriz con 62 años se dedica a cuidar animales que se encuentran abandonados en la calle y los lleva a su Fundación Linda Blair WorldHeart.