¿Qué pasó? Adriana Aguirre se accidentó y fue internada de urgencia

Las tablas le jugaron una muy mala pasada a Adriana Aguirre, quien se cayó ayer en plena función de Un loco súper show y debió ser trasladada de urgencia a la Clínica Colón de Mar del Plata. Según revelaron hoy en Intrusos, el programa de espectáculos que sale por la pantalla de América TV, la actriz sufrió un accidente en escena mientras hacía un truco.

"La caída fue muy fea y esta tarde los médicos van a decidir cómo seguir", reveló Rodrigo Lussich al aire. Ricardo García, su ex marido, es quien la está acompañando en la clínica. "Estoy pendiente de Adriana y no me interesa si se enoja mi actual pareja, porque estuve 26 años compartiendo la vida con ella", señaló el imitador en el programa que conduce Jorge Rial.

No es la primera vez que Aguirre debe ser atendida de urgencia en una función. El año pasado fue hospitalizada por una descompensación en el Teatro del Ángel. Si bien en un principio pensaron que había sido debido a un cuadro de presión alta, luego determinaron que era un síndrome vertiginoso.

Su ex marido había sido convocado para formar parte del show que protagoniza hoy la diva en el Teatro La Campana, sin embargo se bajó a último minuto porque decidió hacer otras presentaciones que se superponían con los horarios de las funciones. "Terminamos como pareja pero seguimos explotando negocios que tenemos. Nuestra relación extra matrimonial es buena y coincidimos. Torry armó elenco y le faltaba el cantante y comediante. Y me dijo: quiero la parejita. Me lo consultó, le dije que estaba bien. Vinimos a trabajar por amor al arte y no por dinero", señaló ella algunas semanas atrás en una entrevista.

En esa misma nota contó que ella se está hospedando en La Feliz en el departamento que tenían y que él, junto a su nueva novia, está alojado en un espacio más reducido.