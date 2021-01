Noelia Marzol suspendió su casamiento: el insólito motivo

Noelia Marzol tenía todo preparado para dar el gran sí con el futbolista Ramiro Arias el lunes 25 de enero del 2021. Sin embargo, las cosas no se dieron como estaban planeadas. La pareja iba a pasar por el registro civil y luego celebrarían la unión en una ceremonia con su círculo más íntimo. Finalmente la boda se suspendió. "Me quedé con el vestido colgando", expresó Marzol. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el amor? Todo lo contrario.

"Con Rami estamos re bien. Pero tuvimos que postergar el casamiento porque si ayer Quilmes le ganaba a Atlético de Rafaela, Ramiro tenía que quedarse en Santa Fe", explicó la actriz y bailarina al sitio Ciudad Magazine. "¡Encima Quilmes perdió!", señaló. "Ahora tendremos que sacar una nueva fecha en el registro civil", agregó.

"No creo que logremos casarnos pronto. Está complicado el tema de las fechas para civil. Pero bueno... es lo que nos tocó. Más amor que suspender mi boda por un ‘posible’ partido creo que no existe. Tanto para él como para mí es difícil seguirnos el ritmo con las profesiones de cada uno. Pero nos entendemos. Las pasiones no se explican", indicó.

Hoy, Marzol se encuentra embarazada de cuatro meses y medio. Recientemente reveló que ya eligió el nombre de su bebé pero no quiere darlo a conocer. "Ya tenemos el nombre, pero a mí me da miedo comunicarlo porque después todos empiezan a opinar", señaló en Intrusos.

"No es un Mirko, pero no es un nombre que no lo escuchamos nunca. Se escuchó, pero no es de los más comunes", afirmó. "Cuando quedé embarazada estaba convencida de que era un nene porque yo tenía muchas ganas de que sea una nena. Estando convencida de que era nene, de la nada, se me ocurrió este nombre. ¡Me bajó! Es un nombre que uno fantasea, pero lo voy a decir más adelante", contó.