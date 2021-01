Emotivo mensaje de Brian May por la muerte del guitarrista de Dios Salve a la Reina

Brian May comunicó su tristeza por la noticia del fallecimiento del guitarrista rosarino Francisco Calgaro, ex integrante de Dios Salve a la Reina, quien murió este fin de semana en un accidente aéreo.

El músico británico publicó sentidas palabras en sus redes sociales en memoria del ex integrante del grupo argentino de tributo a Queen. "Tristes noticias: Francisco Calgaro (Dios Salve a la Reina): conocido por muchos fans de Queen, incluyendo a la Convención de Fan Club de la banda y el Memorial de Freddie Mercury de Montreux, descansa en paz", posteó en su cuenta de Facebook, el guitarrista de la legendaria banda británica.

El comentario de May se dio al compartir un artículo publicado por The Cavern Club titulado: "The Cavern Club le dice adiós al guitarrista de Dios Salve a la Reina Francisco Calgaro". Dicho medio describió a la banda rosarina: "No sólo era la mejor banda tributo a Queen, sino probablemente la mejor banda tributo de cualquier género que hayamos visto".

Recordemos que Calgaro fue a Liverpool con los miembros de su banda en 2004, donde conquistaron al público del Cavern Club y de Liverpool con sus épicas actuaciones.

"Estaban destinados a los grandes espectáculos y volvieron en 2005 para actuar en el Mathew Street Festival de Liverpool, donde se ganaron el corazón de miles de habitantes y siguieron volviendo durante muchos años", agregaron.

En 2009, su actuación en el exterior del túnel de Mersey fue presenciada por más de 40.000 fans que bailaron y cantaron durante un set histórico de dos horas.

Por su parte, la banda rosarina también despidió a su compañero con un emotivo posteo en sus redes oficiales: "

Hoy nos toca despedir a un compañero de viaje, fundador y parte integral del desarrollo de la banda. Francisco se fue en su ley, volando como tanto amaba. Estamos shockeados y conmocionados. No tenemos muchas palabras y si mucha tristeza. Descansa en paz, Fran. Gracias por todo lo bueno de los 20 años compartidos".