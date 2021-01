La inesperada confesión de Denise Dumas al aire: “Yo no quise…”

Denise Dumas es una de las conductoras más divertidas y queridas de la pantalla chica argentina. Cada vez que se prenden las cámaras lleva alegría a millones de hogares argentinos y sus fanáticos la adoran. Si bien hoy se encuentra al frente de Hay que ver, junto a José María Listorti, en sus inicios en el medio comenzó como modelo.

Ahora, debido a la eterna guerra entre Pampita y Nicole Neumann, en el programa de El Nueve debatieron sobre la gran discriminación que hay en el mundo de la moda. Ese fue el pie para que la conductora del ciclo hablara de su pasado en las pasarelas y sorprendió a todos con lo que contó.

“Yo empecé a laburar de modelo de muy chica, a los diecisiete, estaba terminando el secundario y un día me vio Pancho Dotto y me tomó”, reveló al aire. “Trabajaba muy poquito porque mis papás no me dejaban y tuve problemas de tiroides y engordé mucho. Me volvieron loca y yo no quise saber más nada con ser modelo”, añadió.

“Después empecé a estudiar teatro y entré en Montaña Rusa, cuando Piñeiro me vio, en esta época yo ya tenía acomodada mi tiroides, y me llama para ver si yo quería volver a trabajar de modelo”, indicó. “Me acuerdo que le dije yo trabajo de modelo pero esto es lo que hay, en cuanto vos me digas tenés que cambiar tu cuerpo, yo no puedo”, señaló ante la sorpresa de todos.

“Así relajada retomé mi carrera de modelo pero había productoras de moda que te decían andate que estás gorda. A mí me han pesado antes de subir a una pasarela”, concluyó.