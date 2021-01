La inesperada confesión de Noelia Marzol sobre su intimidad: "Le tenía asco a..."

Noelia Marzol protagonizó un móvil para Intrusos, donde contó detalles de su embarazo y por qué decidió seguir trabajando en la obra "Sex, viví tu experiencia", estando de cuatro meses y medio de gestación.

"Estoy feliz de transitar este momento de mi vida. Bailar embarazada con panza siempre fue mi sueño y ahora lo doy todo en Sex. No me considero feminista en ese sentido, y defiendo a la mujer en su estado natural y respetando lo que le pasa, pero sin banderas", contó la bailarina.

"Hay muchos mitos alrededor del embarazo. Por ejemplo, me decían que no podía trabajar, que no podía pintarme las uñas, ni ir a la peluquería. Entiendo que cada embarazo es un mundo diferente, pero la gran mayoría puede disfrutar desde su lugar, y ser sexy si quiere. Eso es lo que quiero transmitir. A medida que crezca la panza, voy cambiando movimientos y mi idea es bailar hasta que pueda: si puedo los nueve meses, mejor. Las chicas flashean y los hombres son muy respetuosos. Me hacen sentir sexy con mi panza", aseguró.

Noelia contó detalles de a crisis que atravesó con su pareja, el futbolista Ramiro Arias, y cómo decidieron convertirse en padres. "Desde el primer día que empecé a salir con Rami le conté mi deseo de ser madre. Quería concretarlo como sea. Pensé en este proyecto para hacerlo en pareja, pero él no tenía ganas. Entonces decidí ser madre sola y que Rami me acompañara como pareja. Pero vino la pandemia, tuvimos roces porque yo estaba muy activa y él no, porque no había fútbol. Eso genero tensión y decidimos tomarnos un tiempo porque pensamos que era más sano, mucho más que discutir y pelear. En ese tiempo nos dimos cuenta de que nos amamos y por suerte todo volvió a la normalidad, volvió el fútbol y decidimos estar juntos. Rami se decidió a ser padre, empezamos a buscar y quedamos embarazados el primer mes. Admiro que fue pronto", contó.

Además, la actriz detalló cómo viene transitando su embarazo. "No es un nombre común pero tampoco es raro. Los primeros meses tuve nauseas, asco y hasta asco de Ramiro. Y sé que le pasa a muchas mujeres, pero no se dice. Me daba asco su olor, el perfume, si no se bañaba cuando llegaba de entrenar, todo él me daba mucho asco. Eso los primeros tres meses y sexualmente cero. Después de ese tiempo, se pasó todo", explicó.