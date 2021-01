Pampita se sinceró: contó cómo la hace sentir en eventos familiares la ex de Roberto García Moritán

Pampita llegó esta mañana a Ezeiza y habló sobre esta nueva etapa de su vida y su embarazo. Dijo cómo están sus hijos ante la inminente llegada de su hermana y cómo se lleva con la familia de Roberto García Moritán, incluida Milagros Brito, su ex.

Muy bien le sentaron las vacaciones en la Riviera Maya a Pampita, y no es para menos, desde allá dio una de las noticias más esperadas, su quinto embarazo. Relajada, descontracturada y dispuesta a responder sobre todo, se detuvo ante una notera de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y le dio unos minutos antes de subirse al auto que los esperaba para ir rumbo a su domicilio.

Pampita contó que el sexo de la beba fue una sorpresa tanto para sus amigos como para sus propios hijos. Ella no quería saber si esperaba una nena o un varón, pero se hizo un estudio genético que entre los datos que arrojó estaba ese, "así que ahora ya lo sabemos, descomprimimos y ya está".

Esto se debe a que "solamente con Benicio pedí saber el sexo, me dijeron que era mujer así que, como la única vez que lo hice adrede salió mal, después nunca más quise. Con el resto no supe el sexo hasta el nacimiento", detalló la modelo.

Sobre la fecha de parto Pampita contó que puede ser a finales de junio o a principios de julio, porque "a mis 4 hijos anteriores los tuve en la semana 42".

¿Vamos a tener una jurado embarazada en el Bailando?, le peguntó la notera de LAM. "Ojalá", respondió ella, haciendo alusión a que aún no cierra contrato pero que le gustaría participar de esta edición del programa de Tinelli. "Trabajé muchas veces embarazada", recordó.

Sobre cómo se siente en estas primeras semanas de gestación dijo: "No siento nada", en referencia a algún tipo de malestar, y contó que no tiene panza aún, porque está de muy poquito, sólo "las lolas me delataron" (risas). "Me voy a poner más cuadrada próximamente", remató Pampita.

Familia ensamblada

Milagros Brito, la ex de Roberto García Moritán.

Según Pampita sus niños no están para nada celosos, porque "ellos ya están acostumbrados, tienen hermanos de un lado y del otro. Lo viven con mucha alegría" y a los hijos de Roberto García Moritán los calificó como "lo máximo".

Finalmente habló sobre su relación Milagros Brito, la ex de García Moritán: "Ella es super amorosa, es muy cariñosa siempre, muy detallista. Siempre me hace sentir muy bien en todos los eventos familiares que compartimos juntas".