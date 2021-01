La salud de Carmen Barbieri: sigue internada y teme lo peor

Sigue la polémica entre Carmen Barbieri y uno de los productores de su obra Tres Empanadas, Flavio Mendoza. Esta vez se conocieron declaraciones de la actriz, quien aseguró que como tiene temor de que pase lo peor le encargó a su abogado que siga los reclamos judiciales que iniciará contra el coreógrafo.

Flavio Mendoza días atrás habló sobre la salud de Carmen y dijo que se había comunicado con ella y que estaba bien. "Es hipocondríaca, cualquier cosita que le pase enseguida cree que tiene todo. Está bien, como todos, por eso la acompañamos", arrojó.

Barbieri esta furiosa con esa minimización de su enfermedad que hizo el productor. Por eso le envió un audio a la periodista Marina Calabró donde primero le cuenta su estado: "Estoy con oxígeno ahora, tengo 38.9 grados de fiebre, pero anoche tuve 40. Estoy pasando unas noches y unos días de terror. Me duele el cuerpo. Nunca imaginé que me iba a pasar esto. ¡Dios santo! Tengo una neumonía bilateral que no quieren que se agrande".

Luego, arremetió contra las declaraciones de Flavio Mendoza: "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar. Lo minimizó, dijo que soy hipocondríaca cuando estoy enferma. Él también va a tener lo suyo. Mi abogado está preparando todo".

Pero lo que más alarmó a los seguidores de la actriz es que aseguró que le hará "un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata. Le dije a mi abogado que si no salgo de esta lo siga igual al reclamo, lo gane y le dé la plata a Federico (Bal)". "Para mí las enfermedades son sagradas. Lo que uno menos necesita es toda esta mierda. Nunca lo voy a perdonar", sintetizó Barbieri.

Además, la actriz contó que lo había bloqueado de whatsapp porque luego de que se conocieron las declaraciones que dio le escribió por primera vez para preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo.