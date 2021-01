Flavio Mendoza explicó por qué minimizó la internación de Barbieri

En otro capítulo de la pelea entre Carmen Barbieri y Flavio Mendoza, habló el productor y se justificó por haber minimizado la enfermedad de la actriz. No lo hizo ante la prensa, sino cuando se puso al frente de uno de sus espectáculos teatrales.

Recordemos que Flavio Mendoza días atrás dijo que Carmen estaba bien, tras haber sido diagnosticada Covid positivo: "Es hipocondríaca, cualquier cosita que le pase enseguida cree que tiene todo", arrojó.

Barbieri se puso furiosa con esa declaración y contó que está internada, con oxígeno por momentos, cuadros de fiebre que llegaron a los 40 grados, con fuerte dolores en el cuerpo y "pasando unas noches y unos días de terror". Su diagnóstico es neumonía bilateral.

Luego, arremetió contra las declaraciones de Flavio Mendoza: "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar. Lo minimizó, dijo que soy hipocondríaca cuando estoy enferma. Él también va a tener lo suyo. Mi abogado está preparando todo".

Barbieri aseguró que le hará "un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata. Le dije a mi abogado que si no salgo de esta lo siga igual al reclamo, lo gane y le dé la plata a Federico (Bal)".

Además, la actriz contó que había bloqueado a Flavio Mendoza de Whatsapp porque luego de que se conocieron las declaraciones recién ahí le escribió por primera vez para preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo.

Toda esa situación generó que el coreógrafo luego se justifique por sus dichos. Al entrar a escena en el Broadway pidió un aplauso en honor a Carmen Barbieri y justificó: “No sabía que estaba internada. Pensé que tenía covid y que estaba todo bien. Yo no me hablaba por teléfono con ella. Después me enteré que estaba internada… No la está pasando bien, pero se va a reponer”.