¡Vida de ricos! El costoso calzado que compró y descartó Marta Fort

La hija y heredera de Ricardo Fort, Marta Fort, ya tiene 16 años y con su casi medio millón de seguidores es influencer en Instagram. Ayer se copó con la nueva herramienta de la red social: "Verdadero/Falso" y contestó preguntas. En medio de ellas aseguró que no es de comprarse y descartar cosas, pero sí confesó por qué debió dejar de usar unas costosas botas.

Estas fueron las preguntas y respuestas que compartió:

¿Sos tímida cuando conocés a alguien?

Verdadero. Depende igual, pero me suele pasar que al principio soy bastante callada y luego soy más copada, cuando agarro confianza.

¿Vas a actuar en la serie El Comandante?

Verdadero.

(El Comandante es la serie documental que mostrará la excéntrica vida de su papá, Ricardo Fort)

¿Te gustaría ser cantante?

Falso. Hice un taller de canto con una amiga y me gusta cantar, pero no me siento cómoda haciéndolo en público.

¿Sos de comprarte cosas que se te antojan y dejás de usarlas en menos de un día?

Me pasó con unas botas de Louis Vuitton, porque me quedaban chicas. (emoticón de llanto)

Marta Fort y el recuerdo de Ricardo

Marta Fort tenía 9 años cuando su papá murió, en noviembre de 2015. Hoy ya tiene 16 y siempre lo recuerda y comparte esa nostalgia en sus redes. Tiempo atrás, nos conmovió tras responder la pregunta de una seguidora. "¿Te hubiera gustado que tu papá no sea famoso?", le consultaron, y la joven contestó: "Era una parte suya y lo que lo hacía feliz. Pero, por otro lado, de no haber sido famoso quizás todo hubiese terminado diferente", respondió y conmovió a los lectores.

A su vez, cuando le preguntaron si le molesta que la reconozcan por los logros de su padre, Marta Fort respondió de manera categórica: "Es muy amado y se lo merece. Además, recién tengo 16 años para contar logros".

En el verdadero o falso de anoche, le cuestionaron si tenía un tatuaje en honor al chocolatero y mostró una foto de su nuca con la fecha 05.11.1968. es la fecha en la que nació Ricardo Fort.