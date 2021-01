Oriana Sabatini habló de sus gustos en la intimidad y reveló que es bisexual

Oriana Sabatini tiene una interacción muy fluida con sus seguidores en las redes sociales. Ahora, en un juego de preguntas, confesó que es bisexual.

Fue uno de sus seguidores quien le consultó si se sentía atraída por las chicas, por lo que la cantante no tuvo problemas en responder ni esquivar una duda que tenían sus fanáticos después de haber besado a una modelo en un videoclip. Recordemos que en una escena del videoclip "Stay or Run", se puede ver a la cantante besando en varias ocasiones a la modelo Soledad Alfonso en la canción que narra una historia de amor entre dos chicas.

"¿Sos bisexual?", indagó una persona al juego de preguntas y respuestas que ella misma propuso responder con un verdadero o falso. La novia de Paulo Dybala contestó sin problemas: "¿Verdadero? Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí", agregó más abajo de la pantalla.

La hija de Catherine Fulop siempre se mostró muy abierta a este tipo de temas. "No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso", dijo una vez en el programa de radio Agarrate Catalina.

Por otra parte, la hija de Ova Sabatini también se refirió a sus planes de agrandar la familia con el futbolista de la Juventus. "¿Te gustaría tener dos hijas mujeres?", le preguntaron. "Sería mi sueño", contestó. Y ante la consulta "¿El amor te salvó?", ella fue contundente: "Me salvé yo pero no niego que el amor sano y bueno me dio mucha fuerza para hacerlo".