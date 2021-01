Claudia Villafañe reveló su secreto para ganar MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe se convirtió en la primera ganadora de MasterChef Celebrity. La ex mujer de Diego Maradona sorprendió con su buen desempeño en la cocina, adaptándose rápidamente a la lógica del juego, para poder logara platos realmente buenos.

Ahora, en una entrevista en Cortá por Lozano junto a Analía Franchín, sub campeona del certamen de cocina, la empresaria contó su secreto. "Yo aproveché el tema de los eventos... Cada vez que voy a una degustación, estoy con el cocinero del lugar. Por ejemplo, llamé a la cocinera del Faena, una divina... Le pregunté a Marina qué menú podía hacer para la final, a todos les fui pidiendo un poco y ambas llegamos a presentar estos platos", expresó Claudia.

Recordemos que en las últimas horas, Claudia contó por primera vez cómo se enteró de la triste noticia del fallecimiento de Diego Maradona.

"Estaba en la peluquería cuando me llamó mi hija comentándome la situación", comenzó recordando Villafañe en una entrevista con Telefe. Luego, la empresaria también admitió que en ese momento no podía creer lo que estaba escuchando. "No lo podía creer", dijo sobre aquél momento.

"Después pasé a buscar a Dalma y nos fuimos a encontrarnos con Gianinna", agregó. "No lo podía creer y hasta ahora tampoco, pero es algo que es de las chicas y mío, por los años y porque siempre va a ser el papá de mis hijas", aseguró.

Claudia también reconoció que la repentina muerte de Maradona la afectó mucho, pero que gracias a su participación dentro del programa encontró un refugio para seguir. "Lloré lo que tenía que llorar y cuando entré con mis compañeros ya fue distinto", señaló.