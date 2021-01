¡Siempre glamorosa! Así son las vacaciones de Juliana Awada

Posiblemente por la crisis sanitaria, esta vez el lugar elegido por muchos famosos para vacacionar no fue Punta del Este, sino el sur de nuestro país. Allí está la empresaria y ex primera dama, Juliana Awada, quien comparte bellísimas imágenes desde la Patagonia. En esta nota los posteos que hace y los looks que elige para cada día.

Awada publicó una descontracturada fotografía, en la que se la ve disfrutando de la naturaleza. La posteó junto a este texto:

Les comparto un texto que me encantó.

Siempre se la mejor persona que podés ser, se amable aunque estés cansado, se comprensivo aunque estés enojado. Hacé más de lo que te piden y no pidas nada a cambio y tampoco esperes silenciosamente nada a cambio, escuchá cuando alguien esté hablando, y realmente escuchalo y detene el pensamiento de cómo vas a responder. Decile a las personas que las amas y cuánto las valorás. Salí de tu camino para hacer cosas para los demás. Siempre se la mejor persona que puedas ser y cuando te equivoques tratá de solucionarlo en ese momento.

Antes de año nuevo, envió sus deseos para los casi 2 millones de seguidores que tiene:

Este año nos recordó a todos que la vida es un camino de aprendizaje, un camino de experiencias que nos permiten evolucionar como seres humanos para crecer, para perdonar, para ser más fuertes y generosos. Para valorar aún más lo que tenemos. Para reconfirmar nuestras prioridades, para apreciar y valorar nuestra familia y amigos.

También nos dio la posibilidad de crecer y aprender de cada situación, y sobre todo de intentar ser más solidarios y empáticos.

Les deseo un 2021 lleno de paz, salud y mucho amor.

En la víspera de las celebraciones por el inicio del 2021, Juliana Awada se mostró radiante, vestida de blanco, junto a su mamá:

Finalmente, Awada desde la Patagonia publicó una foto sin texto, donde se la ve sola disfrutando de la naturaleza y de unos mates: