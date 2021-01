Moria Casán le hizo un reclamo Dan Breitman y él le redobló la apuesta

En el primer programa del año del Cantando 2020, Dan Breitman comenzó a imitar a Nacha Guevara, quien se tentó de risa con la actuación. Moria Casán se ofendió y le hizo un reclamo, pero lejos de incomodarse, el humorista fue por más y le redobló la apuesta a la filosa diva de la televisión argentina.

Dan Breitman se la jugó y, mientras recibía una devolución poco feliz de Nacha Guevara no dudó en comenzar a emularla. La jurado siempre dijo que no le gustaban las imitaciones, pero no pudo resistirse a la del humorista y estalló en risas.

Nacha le dijo que aún no se encontraba en el certamen y el concursante comenzó su monólogo: “Quizá mi estilo es no encontrarme. Porque en la búsqueda está el encuentro. Sigo buscando. Y encuentro. Y busco y a veces encuentro y otras no encuentro. Pero soy feliz”...“Y también me miro al espejo y le agradezco, y el espejo me devuelve lo que soy. Y gracias al espejo yo puedo cambiar y cambiar...Cambia, todo cambia”.

Luego, Moria Casán le reprochó: "Escuchame, ¿por qué siempre cuando cantás mirás para el otro lado y al Mediavilla y a mi ni nos registrás?". Breitman recogió el guante y le respondió imitándola: “No sé mamita, no sé mi amor por qué se me ocurre cantar para allá...Es algo que el cuerpo me va para allá y me viene para acá. De repente me encuentro perdido y no sé si voy para allá o voy para acá”.

Moria comenzó a reírse sin parar pero entre carcajadas le pudo responder: “¿Yo soy eso? Por favor, ¡eso no lo hago más desde los ochenta! ¡Es vintage!”. Luego la Casán y Breitman tomaron el centro de la pista del Cantando 2020 para continuar con las imitaciones de la diva, ahora en tiempo real.