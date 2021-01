Tras su separación con Ben Affleck, Ana de Armas sorprendió a todos con su cambio de look

Los fracasos amorosos y los nuevos looks deben ser una de las noticias más recurrentes sobre las celebridades. En Hollywood siempre es noticia un corte de pelo, o una fotografía paseando las mascotas con una compañera de rodaje. Ben Affleck y Ana de Armas, así proclamaban su amor en 2020. Los actores se conocieron en el rodaje de la película “Deep Water”, y confirmaron su romance ante los paparazzi en las calles de Los Ángeles.

El vínculo fue fugaz, pues a finales del 2020 le pusieron punto final a la relación. Según el medio británico “Daily Mail”, Ana de Armas habría terminado con la relación, porque no quería vivir más en Los Ángeles. Sin embargo, Ben Affleck debe residir allí porque sus hijos están ahí con su madre, la ex pareja de Ben, la actriz Jennifer Garner. Se dijo que, De Armas y Afflek habían tenido discusiones y no lograron ponerse de acuerdo.

Este 2021 parece un año especial, Ana De Armas ha pasado tiempos con su familia, en su Cuba natal. La actriz de 32 años viajó a su país, y apareció con un look nuevo. Fue a través de un video de YouTube, donde grabó un mensaje para su amiga y colega cubana, la actriz Claudia Muma. Allí se la pudo ver con un aspecto muy diferente a lo que se conocía.

Ana de Armas ahora tiene el pelo más oscuro, y luce un corte bob con flequillo que le enmarca el rostro. El color oscuro de su cabello, hace que resalten sus ojos claros. La actriz de “Blade Runner 2049” está irreconocible, pero igual de bella que siempre.

Es un indicio claro de cambio, que Ana De Armas haga una aparición con un look totalmente diferente puede significar que necesitaba renovarse. Su separación es inminente. Además Ben Afflek está tratando de deshacerse de cualquier recuerdo cercano que haya quedado en su casa de Los Ángeles. Hace algunos días se vio a dos personas tirando a la basura una gigantografía de cartón en la que aparecía Ana, otra prueba de que Afflek no quiere señales de su ex cerca.