Se pasó de la raya: Katy Perry quiere que su perro sea vegano y llovieron las críticas

Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, que es dueña de un brillante talento y de una voz sumamente cautivadora que a diario cosecha más seguidores en todas partes del planeta que no paran de elogiar a la hermosa morocha.

Por su parte en el 2008 saltó a la fama mundial con su álbum debut llamado One of the Boys que posee canciones como "I Kissed a Girl" y "Hot N Cold" que fueron de las más escuchadas en todas partes del mundo. Este gran éxito que tuvo se vio reflejado rápidamente en los premios ya que posteriormente, con su segundo trabajo de estudio, cinco de sus canciones alcanzaron el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Este gran hecho la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña.

En tanto que en su vida personal la actriz está atravesando un gran momento ya que en agosto del año pasado fue mamá por primera vez. En tanto que en sus redes compartió una imagen con la recién nacida que cautivaron tanto a su pareja, el famoso actor y uno de los protagonistas de la película "Troya", Orlando Bloom como así también a sus millones de seguidores.

Sin lugar a dudas esta gran fama que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación en sus perfiles sus fanáticos reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios que no paran de alabar a la brillante estadounidense.

Sin embargo no es todo color de rosa en su vida ya que recientemente realizó una publicación en su cuenta de Twitter que causó el descontento de sus fans. El mismo dice que quiere que su perro Nugget sea vegano como ella. Este es el tweet por el cual se armó la gran controversia: "I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 month. Pray for us ok".