Polémico: Nicole Neumann grabó un Tik Tok y salieron a cuestionarla

Nicole Neumann grabó su primer Tik Tok, que luego compartió en su cuenta de Instagram. Cinthia Fernández, con quien ha tenido innumerables cruces, salió a cuestionarla y le recordó cuando criticó a su ex, el Poroto Cubero, por filmar algo similar.

La disputa entre Cinthia Fernández y Nicole Neumann no es nueva. La panelista de Los Ángeles de la Mañana ha confesado que en varias oportunidades se ha sentido "ninguneada" por la blonda modelo. Incluso una vez la cruzó en vivo por un vestido.

En aquella oportunidad, Cinthia Fernández le recriminó a Nicole haber hecho escándalo luego de ella usara un vestido que antes de había puesto la ex de Cubero. Nicole le dijo "tenés mal la información". Como ese ejemplo, miles.

Nunca superaron la tensión que hay entre ellas y Cinthia Fernández la reaviva cada vez que tiene oportunidad. Días atrás Nicole comparó el programa Nosotros a la mañana con Los Ángeles de la Mañana y le dijo a su compañera Karina Iavícoli : "Sacate a LAM de encima en este programa, por favor, porque acá no venimos con maldad".

Enseguida Ángel de Brito salió a responderle a la blonda panelista por Twitter: "Nicole todos los días hablando de LAM. No te esfuerces que la noticia hoy es Pampita" (Carolina Ardohain acaba de anunciar su embarazo). Una de las primeras en responder a ese comentario fue Cinthia Fernández: "jajajajjajajajaja. Estoy estallada" escribió junto a emoticones de risa.

Hoy Nicole Neumann le dio un nuevo motivo a Cinthia Fernández para que ésta salga a cuestionarla. Es que grabó un tik tok superponiendo la voz en un audio que decía:

"Yo ya estoy cansada de las situaciones que no me matan pero que me hacen más fuerte. ¡Pá qué yo quiero tanta fuerza!"



Al publicarlo en su cuenta de Instagram escribió:

No puedo parar de reir con esto!!!!

Me representa tan enormementeeeeee

Es bueno sentirse acompañado en el sentimiento!!!no ???

Luego, Cinthia Fernández publicó una captura de pantalla del video de Nicole en su cuenta de Twitter y preguntó: "¿No le dijo a Cubero y a Mika que Tik Tok era infantil?"

¿Cómo ves las dotes actorales de Nicole? :