Estos son los esperados estrenos de Netflix para febrero de 2021

Llega el comienzo de 2021 y las opciones de entretenimiento para permanecer en casa se continúan actualizando. La plataforma Netflix confirmó el listado de atractivas propuestas que tiene programado para el mes de febrero.

Entre los lanzamientos del próximo mes podemos destacar el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie "Hache" y el estreno de "Detrás de sus ojos". Además, se suman al catálogo varios clásicos del cine como "Caracortada", "La chica danesa", "El pianista" y la saga completa de "Crepúsculo".

Series

Hache: Temporada 2 (5/2/2021)

A un año de su venganza, Hache intenta establecer un laboratorio de producción de heroína, pero nada es sencillo con colegas traicioneros y problemas familiares.

Detrás de sus ojos (17/2/2021)

Una madre soltera cae en un perverso juego de manipulación cuando inicia un amorío con su jefe psiquiatra mientras hace amistad con la enigmática esposa.

El baile de las luciérnagas (3/2/2021)

Tully y Kate se conocen de niñas en Firefly Lane y forjan una amistad inquebrantable que las mantendrá unidas a lo largo de 30 años de altibajos.

Adiestramiento canino (24/2/2021)

Un famoso entrenador de perros nos enseña técnicas únicas para tratar los problemas de conducta y obediencia de una gran variedad de perritos.

La funeraria Bernard (12/2/2021)

En este reality, con un presupuesto limitado y su funeraria en Memphis, la familia Bernard se las arregla para ayudar a la gente a despedir a sus seres queridos.

Ginny y Georgia (24/2/2021)

Después de años a la fuga, una madre y su hija adolescente añoran asentarse en Nueva Inglaterra, pero el pasado pone en peligro su intento.

Tribus de Europa (19/2/2021)

En 2074, tres hermanos se disponen a cambiar el destino de Europa, dividida en un sinfín de microestados que se disputan el poder tras una catástrofe mundial.

Ciudad invisible (5/2/2021)

Mientras investiga una muerte misteriosa, un hombre queda atrapado en una batalla entre el mundo de los humanos y un reino habitado por criaturas fantásticas.

En los boxes (15/2/2021)

El curtido jefe de un equipo de NASCAR choca con los mileniales que quieren modernizar su taller. Protagonizada por Kevin James.

A hornear con Nadiya (12/2/2021)

Con exquisitos pasteles caídos del cielo y con creativas recetas de apasionados como ella, vuelve Nadiya Hussain a lo que le encanta: ¡hornear!

Are You The One: Temporada 1 (15/2/2021)

Según lo determine un algoritmo de citas, un grupo de concursantes solteros deberá identificar a sus parejas perfectas para optar al amor y a un premio en efectivo.

Películas

Malcolm y Marie (5/2/2021)

Cuando un cineasta y su novia regresan a casa después del estreno de su película, tensión y revelaciones dolorosas los llevan a redefinir su relación.

A todos los chicos: Para siempre (12/2/2021)

Una vieja carta de amor encendió la llama de la pasión entre Lara Jean y Peter, pero tienen pocas primaveras, y el destino escribe en acertijos.

Descuida, yo te cuido (19/2/2021)

Como tutora legal profesional de adultos mayores, Marla halla la próxima víctima perfecta, pero esta vez no todo será lo que parece.

Mujeres grandes y pequeñas (5/2/2021)

Una familia debe lidiar con la muerte del padre distanciado y los vestigios de la vida que llevó durante su ausencia.

Noticias del gran mundo (10/2/2021)

Un veterano de la Guerra Civil que va de pueblo en pueblo para leer las noticias emprende un arriesgado viaje para darle un nuevo hogar a una niña huérfana.

Loco por ella (26/2/2021)

Tras una mágica noche con Carla, Adri ve que la única manera de volver a verla es internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde ella reside.

Black Beach (3/2/2021)

Cuando un abogado con un excelente futuro por delante accede a mediar con un viejo amigo, el supuesto secuestrador, se ve obligado a indagar en su pasado.

Punto rojo (11/2/2021)

Una pareja se va de excursión para reavivar su matrimonio, pero termina internándose en la implacable naturaleza en su intento por ponerse a salvo de un tirador oculto.

L'ultimo Paradiso (5/2/2021)

Italia, 1950. Un hombre de espíritu libre sueña con el amor, la justicia y una mejor vida hasta que un romance prohibido amenaza sus planes. Basada en hechos reales.

Hedi y Cokeman: Distribuidores de producto (10/2/2021)

En París, dos torpes narcotraficantes quieren aprovechar sus conexiones familiares para impulsar el negocio. Una comedia poco refinada basada en la serie web.

En la misma ola (26/2/2021)

Los amores de verano se escapan como arena entre los dedos, pero dejan marcas para toda la vida. Bajo el sol de Sicilia, un chico y una chica pronto lo entenderán.

Barrenderos espaciales (5/2/2021)

A la caza de basura espacial y sueños remotos en 2092, cuatro inadaptados sacan a la luz secretos explosivos cuando intentan vender a una cándida humanoide.

Layla Majnun (11/2/2021)

Una académica de Indonesia se enamora de Samir, admirador de su trabajo, en Azerbaiyán. Pero algo se interpone: ella ya tiene planes para casarse con otro.

Geez & Ann (25/2/2021)

Una joven independiente y sensible halla al misterioso chico de sus sueños y quiere lo que todas buscan en una relación: compromiso y amor.

La chica danesa (16/2/2021)

En los años veinte, un matrimonio de artistas danesas emprende un viaje de amor incondicional en este drama basado en la historia de la pionera trans Lili Elbe.

El pianista (16/2/2021)

Drama basado en la vida del famoso pianista polaco Wladyslaw Szpilman mientras lucha por sobrevivir al horror de la tiranía nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Karate Kid (1/2/2021)

Al mudarse a Pekín con su madre, Dre se convierte en el blanco de los bravucones de la escuela, por lo que decide aprender artes marciales con un maestro karateca.

Volver al futuro II (16/2/2021)

Después de viajar 30 años hacia el futuro para evitar una catástrofe, Marty y el Doc regresan a 1985 solo para toparse con un presente totalmente alterado.

Volver al futuro III (16/2/2021)

En la última entrega de la trilogía, Marty saca al DeLorean de una mina para ir a rescatar al Doc, que quedó atrapado en 1885, en el Lejano Oeste.

Caracortada (16/2/2021)

Un importante traficante de drogas de la Florida comete el grave error de consumir su propia mercancía en esta cruda versión de Brian De Palma de la película de 1932.

Jurassic World: Mundo Jurásico (16/2/2021)

Un parque temático de dinosaurios busca atraer turistas con una emocionante exhibición, pero su criatura más temible logra escapar y desata el caos en la isla.

Parque Jurásico (16/2/2021)

Ciencia, sabotaje y ADN prehistórico chocan cuando dinosaurios clonados escapan de su encierro en un parque temático ultrasecreto y comienzan a cazar a los visitantes.

Parque Jurásico III (16/2/2021)

Un recorrido aéreo de la infame isla de dinosaurios deja a un diverso grupo en una carrera por la supervivencia contra habitantes más evolucionados... y más letales.

Crepúsculo (15/2/2021)

Bella Swan se muda con su padre y asiste a una nueva escuela donde conoce a Edward, un misterioso compañero de clase que le revela que es un vampiro de 108 años.

Crepúsculo, la saga: Eclipse (15/2/2021)

Mientras la persigue un enemigo en busca de venganza, Bella debe conciliar su amor por el vampiro Edward y sus sentimientos por el hombre lobo Jacob.

Crepúsculo, la saga: Luna nueva (15/2/2021)

Mientras intenta recuperarse de la partida de Edward Cullen, Bella Swan busca consuelo en los brazos de su amigo de la infancia, el irresistible hombre lobo Jacob Black.

Crepúsculo, la saga: Amanecer (Parte 1) (15/2/2021)

La vida de recién casados de Bella y Edward no es exactamente lo que esperaban. Algo cambia las cosas de repente.

Crepúsculo, la saga: Amanecer (Parte 2) (15/2/2021)

En el épico capítulo final de la serie, la hija recién nacida de Bella y Edward empuja a la pareja a una confrontación con los Volturi que cambiará sus vidas.

Misión: Imposible - Repercusión (20/2/2021)

El fracaso de una misión obliga a Ethan Hunt y su equipo a cooperar con la CIA —y uno que otro rostro conocido— en una carrera por salvar al mundo del exterminio nuclear.

Anna Karenina (16/2/2021)

Una bella aristócrata rusa del siglo XIX se involucra en una relación amorosa prohibida con el acaudalado conde Vronsky.

El hombre araña (1/2/2021)

Tras la picadura de una araña potenciada genéticamente, el tímido Peter Parker recibe superpoderes para combatir la injusticia y enfrentar a un vengativo supervillano.

Moonrise Kingdom: Un reino bajo la luna (16/2/2021)

Este drama peculiar narra la búsqueda desesperada que lleva a cabo un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra cuando dos niños de 12 años se enamoran y se escapan juntos.

Ted 2 (16/2/2021)

Para salvar su matrimonio, Ted y Tami-Lynn deciden tener un bebé, pero necesitarán de la ayuda de John para comprobar que Ted es un padre competente.

La iglesia de la salvación (25/2/2021)

La vida de un pastor evangélico que atraviesa una crisis espiritual cambia para siempre luego de conocer a un activista medioambiental y su esposa embarazada.

Píxeles (1/2/2021)

Cuando los extraterrestres atacan la Tierra como en los antiguos videojuegos, el presidente y sus amigos de la infancia, los reyes de las maquinitas, se ponen en acción.

Mi novia Polly (16/2/2021)

Después de que su esposa le pone los cuernos en plena luna de miel, Reuben se reencuentra con una amiga de la infancia que le enseña a relajarse y disfrutar la vida.

Documentales y especiales

Despójate, elévate (5/2/2021)

Con el fin de recuperar su cuerpo y su vida, un grupo de mujeres explora el sentido del movimiento con un curso intensivo de pole dance.

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil (10/2/2021)

El célebre hotel Cecil cae en la infamia cuando desaparece una huésped. Con el creador de Las cintas de Ted Bundy, explora los aspectos más oscuros del crimen.

Pelé (23/2/2021)

Este documental cuenta la historia de Pelé, el mundialmente famoso jugador de fútbol, su búsqueda por la perfección y la leyenda que llegó a ser.

Odio, de Dani Rovira (12/2/2021)

Desde el Teatro del Soho de Málaga, el actor Dani Rovira pone encima de la mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy.

El agente topo (19/2/2021)

Un detective privado contrata a un viudo de más de ochenta años para infiltrarse en un hogar de ancianos y descubrir si sus cuidadores están cometiendo abuso.

Niños y familia

Kid Cosmic (2/2/2021)

En esta serie animada del creador de Las Chicas Superpoderosas, un niño extraño y con mucha imaginación adquiere poderes después de encontrar cinco anillos cósmicos.

Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild (16/2/2021)

Cuando la cerca de protección de los animales de una reserva en Sudáfrica colapsa, Bear Grylls acude en su ayuda. Un especial interactivo.

Mighty Express: Temporada 2 (2/2/2021)

Continúan las megamisiones de Mighty Express, ¡desde transportar los huesos de un dinosaurio gigante o a un pulpo bebé hasta rastrear un tesoro escondido!

El camino de Xico (12/2/2021)

Una niña, un perro y su mejor amigo se proponen preservar una montaña de la codicia corporativa. Pero la solución la tienen ahí mismo, en casa: su cachorro, Xico.

Anime

Así habló Kishibe Rohan (18/2/2021)

Un popular autor de manga se ve enredado en sucesos paranormales: el usuario de Stand Kishibe Rohan va a Italia, queda en bancarrota y más.

Invasión en las alturas (25/2/2021)

Una adolescente aparece de repente en la azotea de un edificio de gran altura donde deberá elegir entre cuatro opciones para sobrevivir.

One Piece: Alabasta (12/2/2021)

Finalmente, la tripulación llega a Alabasta con el objetivo de mitigar la rebelión instigada por Baroque Works y Crocodile, su mercenario líder.

One Piece: La Gran Ruta Marítima (12/2/2021)

Junto con su tripulación, el capitán Luffy continúa su travesía por las peligrosas aguas de la Gran Ruta Marítima.

One Piece: Chopper en la isla de invierno (12/2/2021)

Tras obtener una brújula mágica, Luffy y su tripulación se dirigen al reino desértico de Alabasta, pero el malestar de Nami alterará los planes.