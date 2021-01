Coronavirus: Nelson Castro contó cómo vivió la enfermedad

El pasado 10 de enero, Nelson Castro anunció desde sus redes sociales que el resultado de su hisopado por coronavirus había dado positivo. Luego, llevó tranquilidad a todos asegurando que estar bien de salud y aislado en su casa.

"Quiero contarles que el hisopado me dio positivo. Me siento bien y estoy en casa recuperándome. ¡¡¡No dejemos de cuidarnos!!!!", escribió cerca de las 20 del domingo.

Ahora, el periodista habló con Fernanda Carbonell en la mañana de Radio Rivadavia y anunció que ya recibió el alta. Además, subrayó que transitó la enfermedad con síntomas leves.

"Ya de alta. Retomando poco a poco la normalidad, después de lo que ha sido esta experiencia de COVID que afortunadamente ha tenido un curso absolutamente leve, sin ningún tipo de complicaciones", contó Castro.

Sobre cómo transitó la enfermedad, comentó: "Sin duda representa toda una vivencia en cuanto a lo que te exige en relación a cuidados y en la atención de las instrucciones médicas, de las cuales yo soy muy disciplinado".

"Hay dos caras de una moneda. Sin duda nosotros tenemos que dar la esperanza de la superación de esto. Ahora, a nosotros nos toca dar también la realidad. Y la realidad que presenta el coronavirus es una realidad de incertidumbre", relfexionó.

"Lo que escuchaba, por ejemplo de Tandil, que está al borde del colapso. Son elementos de la realidad, y nosotros no los podemos enmascarar. El gran desafío que produce el coronavirus es la incertidumbre. Una incertidumbre que le genera a la ciencia una imposibilidad de tener todas las respuestas, porque el coronavirus tiene un año de carrera. El virus tiene una capacidad de variación y de contagiosidad tan fuerte, que no podés hacer magia. No podés decir, 'tenemos las soluciones para el coronavirus'. Esto es una mentira", agregó el periodista.

"Frente a esto, tenemos que actuar con la responsabilidad. Son dos cosas: el cumplimiento de las normas de aislamiento, higiene y utilización de barbijos; y después la vacuna, con todos los interrogantes que una vacuna da en el mundo", ratificó.