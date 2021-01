De Brito lapidó a Nicole Neumann: "No te esfuerces que la noticia hoy es Pampita"

En el programa de El Trece Nosotros a la mañana, la panelista Nicole Neumann cruzó a su compañera Karina Iavícoli y atacó a Los Ángeles de Mañana (LAM), tras hacer un comentario ¿malintencionado? sobre Pampita. Ángel de Brito inmediatamente le contestó a la blonda modelo a través de sus redes sociales y le dijo que aunque se esfuerce hoy el protagonismo no es de ella.

En Nosotros a la mañana hicieron referencia a lo que es la noticia del día y lo será por varias semanas más: el embarazo de Pampita. Al hacer referencia al video en el que Carolina Ardohain contó su estado, Neumann, que es panelista de ese programa, dijo: "El anuncio me hace acordar al del italiano Gianluca Vacchi, que tuvo ahora su primera hijita. Para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad, que giraba".

Enseguida su compañera de panel tomó el comentario y le cuestionó a la blonda: "¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Vacchi?". "No, estoy diciendo que ahora se usa eso. Hasta mi última hija no se usaba", respondió Nicole pero Karina insistió afirmando: "Estás diciendo que se copió".

La modelo se siguió explicando y aseguró que sólo hizo mención porque recordó el modo de Vacchi de anunciar la llegada de su bebé, pero Iavícoli le retrucó que no le parecía inocente el comentario. Y"¡Uy, Karina! Sacate a LAM de encima en este programa, por favor, porque acá no venimos con maldad", retrucó Neumann.

"Suelto rápido, la que no suelta con Pampita me parece que sos vos. Porque fuiste la que trajo la comparación", resaltó la periodista. Enseguida recogió el guante el conductor de LAM, Ángel de Brito, y le respondió a Neumann desde su cuenta de Twitter: "Nicole todos los días hablando de LAM. No te esfuerces que la noticia hoy es Pampita".