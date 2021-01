¿Qué dijo? Habló Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Diego Maradona

Algunos días atrás, Luis Ventura lanzó una bomba que dejó a más de uno de los fanáticos de Diego Maradona impactado. El periodista reveló que El Diez tendría una hija de la cual nadie estaba al tanto dentro de su círculo cercano y además, que ya había iniciado los trámites de filiación y que no estaba interesada en participar de la sucesión del astro del fútbol. La joven tiene 25 años, es fanática del fútbol y se llama Eugenia Laprovittola.

Invitada a la última emisión de Secretos verdaderos, el programa que sale todos los sábados por la pantalla de América TV, habló de todo y reconoció que siempre supo que era adoptada. Su madre biológica trabajaba en un bar de Buenos Aires y es allí donde habría conocido a Maradona. "Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción", señaló.

"No crecí con rencor hacia nadie, ni hacia mi mamá, ni hacia Diego ni hacia mis supuestos hermanos", indicó. "Me perdí de intercambiar sentimientos con mi padre", reconoció luego de enterarse recién ahora que podría ser la hija del Diez. "Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado", agregó con respecto al trámite de filiación.

Al aire, la joven contó que conoció a Maradona cuando era entrenador de Gimnasia y la hinchada había organizado un "banderazo" para pedirle que no se vaya del club. “Cantábamos canciones del Lobo, lo acompañé a la camioneta, le cerré la puerta. Yo sentía algo especial, no sé si porque emanaba eso para todo el mundo”, expresó.

Por último, el periodista le consultó qué le diría al Diez si lo tuviera enfrente. “Que lo quiero, que lo extraño, le contaría los goles que hago, que Gimnasia jugo bien pero no pudo ganar… Y que no se preocupe si la gente lo iba a olvidar, yo no lo voy a olvidar nunca”, afirmó ella.