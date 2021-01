Andrea Taboada sepultó a Yanina Latorre y habló del "hombre casado"

La batalla mediática entre las panelistas de Los Ángeles a la Mañana sumó un nuevo capítulo. Andrea Taboada y Yanina Latorre volvieron a protagonizar un cruce muy picante donde parece que vale todo con tal de desprestigiar a su adversaria.

Todo comenzó cuando hace unos días una usuaria de Twitter le comentó a Gianinna Maradona que Andrea Taboada la había defendido de "la yarará", en alusión a la esposa de Diego Latorre. Algo que luego, la locutora convalidó con un "así fue, tal cual".

Yanina tildó de paranoica a Andrea. A su vez, la periodista dijo que ella la había traicionado contando algo sobre su intimidad. Pero todo no quedó ahí, modo, la locutora volvió a cruzar a su compañera en las últimas horas. A través de sus historias, le propuso a sus fans que le hicieran preguntas. Y de pronto surgió la oportunidad para chicanear a la rubia.

“¿Salís con hombres casados?", consultó una usuaria, debido a que esa fue la acusación principal que Yanina había hecho. Y la contestación de la locutora fue contundente: "Bueno, la respuesta la debe tener Yanina Latorre que sabe más de mi vida que yo, ja, ja, ja".

Recordemos que Latorre y Taboada eran amigas, hasta que la relación se quebró, según ellas indicaron, porque la locutora acusó a la rubia de traicionarla al aire. "Ella me traicionó porque contó algo que no debía. Punto final. Gracias que pude darme cuenta de la persona que es", indicó Tabui días atrás en Twitter.

En una oportunidad, Latorre se defendió de esa acusación de traición. "Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no voy a venderla. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se la había deschavado al aire. Yo dije ‘las minas que hacen’, pero no hablaba de ella", explicó la panelista, que luego sí dijo en la red social del pajarito que su colega "andaba con hombres casados".