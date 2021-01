MasterChef Celebrity: el fuerte cruce entre Germán Martitegui y Damián Betular

MasterChef Celebrity está a un paso de su definición. El nerviosismo de estas instancias decisivas no solo afectan a los participantes, sino que además se los nota un poco nerviosos a los miembros del jurado.

En este sentido, anoche, Damián Betular y Germán Martitegui protagonizaron un inesperado cruce al aire que sorprendió a todos. Todo comenzó cuando aplicaron la prueba de la última semifinal para Claudia Villafañe, Ezequiel "El Polaco" y Analía Franchín. Al momento de pasar por las estaciones para que los chef revisen y juzguen los platos, Betular y Martitegui se enfrentaron sin filtro.

El punto disparador fue la dificultad que comenzó a tener la ex mujer de Diego Maradona con los ingredientes para su ceviche. Fue entonces que ambos comenzaron a darle las opciones que se les ocurrían en el momento y ante una sugerencia de Betular, Martitegui lo menospreció: "No, eso no". Sin embargo, Damián insistió y Germán lanzó picante: "Bueno esto es culpa de él".

Luego ambos chocaron por enseñarle a la empresaria como usar un mixer. "Hacelo lento, porque esto no es pastelería, es cocina", le explicó Martitegui.Lejos de bajar las tensiones, Betular le retrucó: "Mal no me ha ido haciéndolo así", y fue entonces que Germán tiró el batacazo: "Te podría haber ido mejor".

Esta última frase dejó un gran malestar en el piso, dado que tal como se sabe, tiempo atrás Betular se presentó al restaurante de Martitegui para trabajar allí y el chef no lo tomó; por lo que la tensión viene acumulada desde hace rato.