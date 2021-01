Tras un desafortunado error, Mar Tarrés abandonó un móvil en vivo

Sandra Borghi protagonizó un incómodo momento en Nosotros a la mañana cuando tuvo que presentar un móvil con Mar Tarrés, reconocida actriz y modelo plus size, a partir de un desafortunado error.

La conductora había anunciado la entrevista con la influencer, pero un cartel mal escrito por la producción le terminó jugando una mala pasada. "Este video que vamos a compartir con ustedes es viral y todo el mundo habla, el video hot de Marta Res", comenzó la periodista de TN y El Trece.

"Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Todo bien?", le dijo la presentadora a Tarres, que rápidamente la corrigió al aire. Sandra Borghi volvió a decir "Marta Res", y luego expuso la equivocación de una productora. "No, pará, perdón. Esta no me la fumo", lanzó al aire. "Yo le hago caso a mi productora y juro por Dios que dije 'se equivocó', pero tomá", expresó la conductora mostrando un cartel con el error escrito.

Luego, supuestamente un error de conexión hizo caer la la videollamada. “Me debió odiar por lo de Marta”, señaló Sandra. Fueron Karina Iavícoli y Nicole Neumann quienes intentaron sacar a flote el bache, hasta que el equipo de Nosotros a la mañana finalmente dio a conocer que Mar Tarrés saldrá al aire mañana debido a que su conexión a internet se encontraba bastante inestable.