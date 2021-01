Dos años después: Lissa Vera habló de la muerte de Natacha Jaitt

Esta mañana en el piso de LAM, Lissa Vera habló sobre el difícil momento que le tocó vivir dos años atrás cuando falleció su amiga Natacha Jaitt en confusas circunstancias que aún están siendo investigadas por la justicia.

"Te quería preguntar por Natacha Jaitt. Vos estuviste muy cerca de Natacha mucho tiempo, sé que eran amigas genuinas, que te adoraba y en el momento que murió con toda la investigación se te señaló mucho. Hoy, qué pasó a la distancia", le consultó el conductor del ciclo, Ángel de Brito.

"En el momento en que sucedió todo, yo estaba embarazada de Delfina, estaba bastante delicada con los sentimientos y demás, yo le mandé un mensaje a Ulises mientras él estaba en Brasil", comenzó su relato la ex Bandana.

"Cuando llegó, vociferó por todos lados de que yo no había aparecido, que no di la cara… Yo no tenía que dar la cara porque yo no había estado ahí y ahí es donde armó un circo a costillas de lo que verdaderamente pasó, que era una desgracia, había fallecido mi amiga, y él me metió en la bolsa y yo nunca entendí por qué. Por qué su hija me insultaba a mí, por qué los ataques eran contra mí…", continuó.

"Me sigue doliendo. La pasamos todos mal porque éramos amigos y de repente pasó”, señaló. “Sé que voy a tirar una granada dentro de un volcán pero, ¿sabes qué? Mi cara vende. No es lo mismo Natalia Natalia, que Lissa Vera de Bandana involucrada en la muerte de una persona que tiró muchas cosas picantes”, agregó.

"Yo le decía que cuelgue los botines con eso, que ella necesitaba tranquilidad. ‘Tenes muchos flancos abiertos, estás agotada’. Ella estaba agotada, estaba pasada y lo hablábamos y hay muchas cosas que ella me dijo que van a morir conmigo y que no las voy a decir jamás", contó.

"En 2018, ella misma se había descompensado, ella misma me lo contó. Cayó en el baño, no sé si sin respirar o qué, que parecía que la quedaba ahí y la despertó la hija. Yo no puedo hablar porque yo no estaba, fue Raúl a acompañarla”, detalló.

“Nuestra idea era hacer algo juntas, trabajar, salir adelante. Ella estaba pasando por una situación complicada y tratamos de unir fuerzas. Falleció tres días antes de que fuéramos a la costa. Para mí fue dolorosísimo, no pude despedirme porque no pude ir al velatorio. Su abogado me dijo ‘no vengas’ y después salieron por todos lados a decir ‘no vino’”, cerró.