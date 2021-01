Sorpresivo: el nuevo destino de Karina La Princesita en la pantalla chica

Karina La Princesita fue una de las grandes revelaciones del Cantando 2020. Si bien desde hace años la rompe con su música, su participación en el certamen de canto más visto de la pantalla chica como jurado le permitió darse a conocer con su público desde otro lugar y hoy, se podría decir que es una figura indiscutida de la TV argentina.

Esta semana se encuentra como panelista invitada en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en eltrece. Debido a que la competencia de canto va llegando a su fin, el periodista quiso saber cuál es próximo proyecto en el que se embarcará la artista. "¿Qué va a hacer Karina, después del Cantando 2020, que termina este viernes? La gente me consulta por redes. ¿Hay vacaciones, algún proyecto en concreto…?”, indagó.

"Sí, tengo dos propuestas muy interesantes, de algo que nunca hice, las dos nunca hice. Una ya acepté, que es para mitad del año que viene, de teatro, no es con Flavio y es para todo público. Pero requiere más de mí", contestó al aire de manera misteriosa.

"La otra propuesta no sé cuando empieza pero ya acepté también… Yo acepté todo, es tele y es algo que nunca hice. No sé si es conducción porque nadie me dijo nada", agregó. "Hicieron un piloto y van a tener un programa Karina La Princesita y Pedro Alfonso, un programa de entretenimiento", reveló el conductor.

"Hicimos el piloto y me encantó, muy buena onda, me gustó la conducción. Sentí que lo hice muy bien, humilde como siempre, lo sentí muy familiar a lo que yo hago en los escenarios. Entonces no lo sentí forzado”, detalló la intérprete de 'Corazón mentiroso'. “Es un proyecto, no es que ya empezamos, no sé si empezamos, digo, por favor… Y tengo más cositas”, cerró sembrando la duda.