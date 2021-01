De no creer: tras su alta psiquiátrica, la nueva vida de La Tota Santillán

Tres años atrás, Daniel "La Tota" Santillán sufrió un brote psicótico producto del exceso de trabajo. Hoy, ya recuperado, volvió a la escena más recargado que nunca. El artista se encuentra en Mar del Plata realizando temporada con el espectáculo 'Rejuntados' en el Teatro del Ángel. Por este motivo brindó un móvil con Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas en la pantalla de El Nueve, y habló de todo.

"Sólo quería trabajar para darle todo a mi familia y dormía apenas cuatro horas. En ese momento me dieron varios medicamentos y hace dos días el psiquiatra me dio el alta de las pastillas. Fue una felicidad increíble. Estoy prácticamente normal y le agradezco a Dios. Uno se tiene que querer uno mismo", reveló sobre el difícil momento que pasó.

"Hoy ya no veo gente tóxica, salgo del teatro y vuelvo a casa, tengo pocos amigos. Les agradezco a mis hijos Daniela y Leandro que lucharon tanto por mí. Me aferré a la familia. La fama es linda pero más linda es la familia. Por ahí extraño no poder trabajar en televisión. Creo que estoy prohibido", reconoció.

"Estoy prohibido porque en la música tropical hay una forma de hacer las cosas y es como ellos dicen o quedás fuera del sistema. Y me pasó eso: quedé afuera. No se permiten otros programas de la movida tropical pero yo sigo igual. Quizá hoy estaría haciendo 'Pasión de sábado' pero no me perdonaron, no me adapté a ellos", agregó.

También contó al aire que durante la pandemia vendió barbijos, detergente, alcohol, fideos y verduras para poder salir adelante. "No se me caen los anillos", afirmó.