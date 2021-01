Sin filtro, Robertito Funes fulminó a sus colegas: "Son mediocres"

Roberto Funes Ugarte no se guardó nada y escribió una contundente crítica en su cuenta de Twitter. Allí, lo siguen más de 100 mil personas que quedaron asombradas con lo que el periodista de Telefe, C5N y la TV Pública expresó sobre sus colegas.

"Habemus periodistas con carrera y estudios, y hay otros/as que ni califican y tienen un micrófono en la mano. Trabajan por 3 pesos, quieren hacer de todo y encima se creen graciosos u ocurrentes, pero son mediocres, imitadores berretas y sin categoría alguna. Bueh, es lo que hay", redactó en la red social del pajarito.

"Comencé esta carrera hace 20 años. A pulmón, con esfuerzo y estudios. Sin braguetazos, ni concesiones, ni actos inescrupulosos. Solo trabajo, dedicación, talento y algo de suerte. Respeto a los/las que llegaron por esfuerzo, al resto las y los detesto. Fui claro", agregó en otro tuit.

Sus dichos rápidamente hicieron que sus seguidores reaccionaran. Varios salieron a repudiar su actitud, mientras otros lo apoyaron. "Las y los bragueteros, se reproducen con una rapidez inexplicable", le contestó a un usuario que le afirmaba que la mediocridad está en todos los ámbitos de la vida y no sólo en el periodismo.

¿Para quiénes será el filoso dardo que lanzó Robertito? Lo que se puede ver en la red social es que, algunas horas antes, Martín Salwe, el movilero de Hay que ver, programa que sale al aire por El Nueve, cuestionó el trato de Funes con una colega. "Hola Roberto Funes. Tu destrato con Agustina, la movilera que hizo un impecable trabajo en vivo desde Mar de Ajó, fue impresionante. No la saludaste, no la presentaste, nunca le respondiste a nada, la dejaste sola y sin despedirla le cortaste el móvil en seco. Papelón. Abrazo", escribió. Hasta el momento, Robertito no le ha respondido nada.