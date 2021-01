¿Quién dice la verdad? Burlando desmintió los dichos de Barby sobre la separación

Al parecer, luego de 10 años de amor y un casamiento que nunca se concretó, Barby Franco y Fernando Burlando le pusieron fin a su relación. Desde hace días, corre el rumor en los medios y el primero en revelar la noticia fue Rodrigo Lussich en Intrusos. "La cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse", indicó el periodista.

Esta mañana, invitada a LAM, Franco habló sobre las versiones que circulaban y en las que muchas señalaban que no se ven desde las fiestas. "No estamos separados… pero bueno, no es que está todo mal... estamos hablando. Por el momento no estamos viviendo juntos, pero separados no estamos", contó ella en eltrece.

"Yo estoy bien y estamos pasando esta crisis… hablando para ver qué pasará. Yo lo re amo, fueron diez años", agregó. Sin embargo, al oír esto, Lussich analizó las dichos de ambos en el programa de espectáculos de América TV que conduce Jorge Rial y expuso la tajante frase con la que el abogado confirmó su separación.

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", afirmó.

"La frase de ella es 'no estamos separados'. La frase de Burlando, posterior a su salida al aire, esta mañana en un programa, desmintiéndonos a nosotros, es bastante contundente y no es exactamente la misma. La frase de Burlando es 'separado hasta las pelotas'", cerró.