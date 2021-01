Nadie lo esperaba: la sorpresiva confesión de Nicole Neumann en vivo

Una vez más, Nicole Neumann llamó la atención de todos con sus dichos al aire. Mientras hablaban en Nosotros a la mañana con el abogado Mauricio D'Alessandro por la herencia de Diego Maradona, la modelo se confesó en vivo y dejó a todos boquiabiertos. "Me encantaría ser abogada", reveló. El jurista le dio el visto bueno y le aseguró que se desempeñaría muy bien.

Frente a esto, ella contó cuáles serían las primeras iniciativas que llevaría a cabo de serlo. "Lo primero que haría es ir contra la ley del aborto", señaló. "No se me pasa una si soy abogada y tengo todas las armas", agregó.

Karina Iavicoli aprovechó para consultarle sobre la relación que tiene con Fabián Cubero, el padre de sus hijas y para preguntarle por qué él puede mostrar a las menores y ella no. "No las mostró él, fue un pariente. Su hermana Soledad. Quien no tiene una cautelar, puede mostrarlas", le respondió.

Neumann no quiso seguir hablando del tema y ante las insistencias sobre cuándo sus hijas habían viajado a México con su papá afirmó que "creía que se habían ido el 3 o el 4". A pesar de los pedidos de la modelo de no continuar con el asunto y ante su silencio, la ex angelita reveló: "La información que yo tengo es que viajaron y ella se enteró con las nenas llamando desde allá. También me dicen que hubo una situación compleja para poder sacar a las nenas del país al no poder tener contacto con Nicole".

"Yo tengo comunicación con ellas, eso no me lo pueden negar, si no es un delito. Les regalé celulares para poder tener una comunicación directa", indicó aunque nunca confirmó ni refutó la información de su compañera. "Ustedes son libres de preguntar lo que quieran y yo libre de contestar también. Están asumiendo cosas que yo no estoy asumiendo. Así como no contesto si estoy o no con alguien tampoco voy a hablar de esto", señaló.