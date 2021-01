En su peor momento: el triste momento que vive Paulina Rubio

Paulina Rubio es una de las cantante mexicanas con más ímpetu en la música latina desde hace años. Su éxitos que fueron hits en varios países, hoy no rinden los mismos frutos que en el pasado. La intérprete de “Ni una sola palabra”, está pasando por su peor momento económico desde que es una estrella.

Según algunos medios especializados en espectáculo, y la revista TV Notas, reveló que Paulina Rubio no ha pagado algunos impuestos que debe. Se trata de algunos pagos impuestos por ley en la Ciudad de Florida, donde ella tiene su mansión. Si bien no se conoce el monto de la deuda, se conocen otros detalles que pondrían en peligro su casa.

Para poder cancelar esa deuda que Paulina tiene con La Florida, habrí tenido que hipotecar su mansión en esa ciudad. La propiedad de “La Chica Dorada”, estaría valuada en 6 millones de dólares. Se estima que la hipoteca la tuvo que hacer bajo el concepto de gastos personales, un riesgo muy grande para la cantante.

La intérprete de “Tu y yo”, no ha tenido un buen año en 2020, de hecho los artistas no pudieron hacer sus shows programados, ni llevar a cabo las giras pactadas. Paulina Rubio también sufrió las consecuencias económicas que trajo aparejada la pandemia del coronavirus. No solo tiene sus cuentas en rojo por las deudas del inmueble, sino que tiene acumuladas deudas en las tarjetas de crédito, según se dijo en el programa de televisión “Ventaneando”.

La hija de la actriz Susana Dosamontes, habría adquirido la propiedad en cuestión hace algunos años, en el 1996 bajo el nombre de la compañía Ananda Florida, en la que Susana era una socia. Sin embargo la preocupación de Rubio sigue en pie, y su carrera y su mansión corren peligro.