Se dijeron de todo: fuerte cruce entre dos panelistas de LAM en la red

Al parecer, la pelea que se generó algunos días atrás entre Yanina Latorre y Andrea Taboada no tiene fin. Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter corrigió a Gianinna Maradona al decirle que la panelista de LAM la había defendido de "la yarará", haciendo referencia a Latorre. La morocha lo afirmó y a continuación, debido a una consulta de otra seguidora a Ángel de Brito, Taboada reveló que Latorre la había traicionado al aire por algo que le confió en privado como amiga. "Ella me traicionó porque contó algo que no debía. Punto final. Gracias que pude darme cuenta de la persona que es", señaló en la red social del pajarito.

Todo indicaba que la pelea había llegado hasta ahí. Sin embargo, Taboada en las últimas horas redobló la puesta y prendió fuego las redes con un controversial tuit. “¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald”, provocando a la otra angelita que se encuentra en EEUU y recientemente mostró que vacunaban a su madre contra el coronavirus en Instagram.

Yanina no se la dejó pasar y a pesar de estar a miles de kilómetros vacacionando, le respondió con crudeza. "Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe... vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos”, escribió sin especificar para quién era el mensaje y todos lo descubrieron al instante.

"ENSUCIAR GRATIS ES DE MALA COMPAÑERA. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito... pero no ando con tipos casados”, continuó.

"Me cansé de que me ensucie gratuitamente y de que se burle de mi mamá y maltrate a mi hija. Cuando uno dice p******, inventa, ataca y tuitea en base al odio y al resentimiento, tiene que bancarse el vuelto. Besos, me voy al shopping", cerró Latorre.

"Ahí la tienen... ¿Palabra? ¿Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!! #lammmmmmmm", expresó Taboada haciendo referencia a su compañera de eltrece e inmediatamente la citó para que supiera que se lo escribía puntualmente a ella.