El sorpresivo dato que reveló Luis Ventura sobre la sucesión de Maradona

Más de un mes ha pasado de la temprana partida de Diego Maradona y su nombre continúa resonando fuerte. Su fallecimiento generó una fuerte tensión entre sus herederos y día a día salen nuevo datos a la luz que los involucran. Este fin de semana, Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos, que se emite por la pantalla de América TV, reveló que el abogado de Jana Maradona presentó un exhorto diplomático a Suiza para ser informado si El Diez tiene allí cuentas o valores.

"Tengo entendido, que este exhorto fue librado en desconfianza con algunos procederes de Sebastián Baglietto, como administrador de la sucesión. Es decir, como representante de los cinco herederos", señaló al aire.

Diego y Jana Maradona

Inmediatamente enseñó a la cámara otro documento. "Esta es una presentación que se hizo en la justicia estadounidense. La hizo Baglietto defendiendo los intereses de Claudia Villafañe, y de las sociedades que ella integraba junto a Dalma Y Gianinna", indicó.

"Entonces yo pregunto... acá hay un contrasentido, porque hay un administrador de una fortuna con cinco herederos, que defiende los intereses de alguien que está siendo denunciada por la sucesión. Dos de los integrantes, Dalma y Gianinna están denunciadas por el propio Maradona y los intereses de los herederos ¿Es lógico que esté él?", opinó.

Gianinna, Diego y Dalma Maradona

Mario Baudry, quien estaba en el estudio y representa a Dieguito Fernando le despejó sus dudas. “Si es lógico, no. Habría una incompatibilidad. Porque no se puede estar de los dos lados del mostrador, salvo que den por cierto todo el juicio de Estados Unidos. Pero esto todavía no está agregado al proceso sucesorio", afirmó el jurista quien es pareja de Verónica Ojeda.

"¿Se puede dar el caso que la sucesión se quede sin un peso y quede con deudas, al final del proceso?”, indagó el periodista. “Con la causa del fisco italiano”, le respondió el abogado.