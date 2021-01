¡Sorpresa! Damián Betular habló de la gran final de MasterChef Celebrity

A tan sólo días de conocer al gran ganador de MasterChef Celebrity, la ansiedad de los fanáticos del certamen culinario y de los propios protagonistas crece a pasos agigantados. Ahora, en una entrevista radial en La Once Diez, Damián Betular, jurado de la competencia habló sobre el momento más esperado por todos y varias cosas más.

"Yo te voy a confirmar que se hizo absolutamente todo para que la mayoría de las personas se enteren ese mismo día qué es lo que va a ocurrir. Pocas personas saben lo que va a ocurrir. Es un secreto bien guardado y no nos va a volver a pasar", expresó sobre el gran día e hizo referencia a lo que ocurrió en la última edición de Bake Off en la que se filtró al ganador antes de que saliera al aire el programa en la pantalla de Telefe.

También contó acerca de lo que sucede en la mayoría de las cocinas del mundo. "El ambiente de la cocina es tan autoritario como se muestra en las ficciones y en los realitys televisivos. Pero hay un cambio de paradigma. A nosotros nos entrenan también, y el mundo ha cambiado. Hay que entender que detrás de esas cosas divinas que uno ve, yo solo no puedo hacer eso: necesitás un equipo de trabajo", señaló.

"Soy muy exigente, pero, como lo ves en el programa, con la mejor onda posible, con pocas palabras, una sonrisa y ahí vamos. El éxito reside en que las cosas salgan lindas y considera que, para que un postre salga rico, el equipo debe estar contento. Si el grupo está a los gritos o recibiendo órdenes autoritarias, no resulta. Si hay un problema, se resuelve y se va para adelante. Problemas hay todos los días, porque trabajamos con personas, no con máquinas. Somos 80 y nos comportamos como una gran familia, con momentos buenos y malos", agregó.

Betular se encuentra hoy en uno de los mejores momentos de su vida y en referencia a ello, esto fue lo que dijo. "Mi sueño cumplido fue lograr trabajar en el mejor hotel (el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires). Después, con Bake Off, comenzó esta locura maravillosa. Cuando me propusieron ser jurado de MasterChef primero dudé mucho. Pero no me arrepiento de haber aceptado", aseguró.