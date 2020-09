A 8 años de su muerte, el emotivo mensaje de Pampita para su hija Blanca

Cada 8 de septiembre, Pampita recuerda el durísimo momento que tuvieron que atravesar junto a Benjamín Vicuña en 2012. En esa fecha se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija Blanca, quien tras estar varios días internada, murió por una neumonía hemorrágica hace exactamente 8 años.

Ahora, la conductora compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. "Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento y esa cara llena de alegría! Ahora la que me abraza en las noches sos vos", escribió la modelo y conductora.

Además, en sus historias de Instagram Carolina incluyó un video de Blanquita jugando con su hermano Bautista en un muelle. "Siempre en mi corazón", escribió.

Recordemos que el pasado sábado, en el regreso de PH, podemos hablar, la conductora contó detalles de cómo se sobrepuso a la pérdida. "Tengo un motor adentro muy fuerte que me motiva a disfrutar de las cosas simples y a mano, soy muy consciente de que la vida es una sola, y creo mucho en Dios, así que si me tiene acá en esta tierra es para vivirla al máximo", explicó. Luego continuó: "Busco todo el tiempo, me pregunto siempre si estoy haciendo lo más que puedo para aprovechar cada día de mi vida. No me rindo nunca".

En ese momento Andy hizo mención a lo ocurrido con Blanca. Ante esto, Pampita contó que la clave para seguir adelante en su caso fueron sus tres hijos varones: "Pienso en qué ejemplo van a tener mis chicos de cada experiencia, en qué les va a quedar, y cada uno elige según cómo puede y quiere, pero yo elijo vivirlo de esta manera".