Vicky Xipolitakis confesó cómo la "tirotean" por las redes sociales

Vicky Xipolitakis estuvo como invitada en "Por el mundo en casa", el programa que conduce Marley los domingos en Telefé. Como siempre, Vicky hizo de las suyas pero, lejos del juicio por alimentos que lleva con su ex, Javier Naselli, la rubia contó cómo lleva la pandemia en cuanto a sus pretendientes.

"¿Tenés una alianza en el dedo?", le consultó el conductor. "Es el anillo de casada de mi mamá y de mi abuelita. Mis dos mujeres", contestó Vicky. "¿Hay algún amor por ahí, aunque sea por redes?", insistió Marley. "Cuando el bebé se duerme, no tengo mucho tiempo. Cuando se me hacen los galanes y empieza el tiroteo digo: ‘Qué lindo, qué interesante’. Porque me escriben bastante", contó.

"¿Estás hablando con alguno en las redes?", indagó. "No, pero agradezco a todos. Contestó, la verdad es que no tengo tiempo de concretar mucho. Agradezco. Pero hasta ahora no", cerró la griega quien parece estar muy predispuesta a conocer a un nuevo amor.