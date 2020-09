Indignado: Jorge Rial estalló contra sus hijas en televisión

Jorge Rial abrió Intrusos este martes hablando sobre las preocupantes cifras de contagios de coronavirus en el país, y también reveló que tuvo una fuerte charla con sus hijas Morena y Rocío cuando vio que ellas salieron a disfrutar la noche porteña sin los cuidados pertinentes.

“Ayer algunos me decían por mis hijas, que tienen 20 y 21 años, y salieron. Obvio que salieron. Y las cagué a pedos. Quiero decirlo por las dudas, que lo sepan, Las cagué a pedos. ¿Por qué? Porque son jóvenes, y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo”, manifestó el conductor

“Les pregunté por qué estaban sin barbijo y me dijeron que era para la foto. ¡Igual! ¿Qué querés? Que tome la cerveza con barbijo?'. No, claro que no. No soy tan tonto todavía, pero hay que dar el ejemplo”, manifestó Rial sobre el intercambio que tuvo con sus hijas.

More se fotografió junto con dos amigas, las tres posaron con los tapabocas a la altura del cuello. Mientras que Rocío visitó un establecimiento cuyo dueño es el cuñado de Romina Pereiro, la esposa de su padre.