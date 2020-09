Fuerte descargo de Soledad Silveyra: "Estoy cansada de tanta malicia"

Mientras transita el décimo día de aislamiento ante el positivo de coronavirus que dio Claudia Fontán, una de sus compañeras de “Mujeres de ElTrece”, Soledad Silveyra salió a hacer un fuerte descargo en diálogo con el programa radial "Esto no es Hollywood".

“Se dijo que me iba, que me había peleado con Teté (Coustarot) No entiendo de dónde viene, por qué lo hace, estoy un poco enojada. Es como que no pueden ver a cinco mujeres juntas. Estoy enojada”, señaló molesta la actriz.

Y agregó: "Hablaron mal de mí, ¿con qué derecho?, no lo leí pero con lo que me dijeron los amigos me alcanzó. Son 56 años que trabajo, no estoy para esto, no sé de dónde sale”.

Solita también se refirió a las críticas que enfrentó el flamante magazine televisivo en su primera semana en la pantalla: “La semana fue muy caótica, salimos muy rápido, sin ensayo, pero con ganas de tirar para adelante. No hay tiempo de nada: llegas, grabas, no hay tiempo de conversación, de un scrum, se tener una charla las 5 solas. En el chat estamos con los productores. No tenemos intimidad"

Y dejando en claro que piensa regresar al programa, Silveyra expresó: Hay que cuidarse mucho, nos cuidan mucho en La flia, pero yo soy bastante distraída. Es riesgoso, yo soy una mujer grande. Igual quiero volver para ver como me siento”.