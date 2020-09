Soledad Silveyra y Teté Coustaurot, frente a frente: qué se dijeron

Soledad Silveyra y Teté Coustaurot aparecieron este viernes en el magazine "Mujeres" y aclararon los tantos sobre sus asperezas.

"Estoy muy bien, vivo en un edificio donde vive gente mayor y por pedido de mis vecinos debo cumplir los 14 días de aislamiento. Respeto a Teté, tuvimos una conversación, hubo un mal entendido nunca tuvimos problemas. Salimos muy de golpe con el programa, no nos conocemos ninguna de las cinco y había que tomarse el timing", arrancó Silveyra desde su casa, tras conocerse el hisopado positivo de su compañera Claudia Fontán.

"Desde el primer reportaje que hicimos dijimos que eramos un equipo y fue lo que más me atrajo. Nuestra intención fue que siempre presentara el programa cada una. Lo que más me dolió fue el enfrentamiento con Teté que no fue así y nuestro propósito era ser cinco iguales", agregó la actriz.

Además, Solita reveló un entretelón de sus reuniones de producción por Zoom: "Yo me llamo vieja y cuando hablamos con Teté me dijo que eso le molestaba y a mí me causó mucha gracia", sentenció.

A lo que Teté respondió: "Yo siento que el cerebro es un grabador y si siempre decís que te vas a enfermar o sos vieja te va a pasar".

"Me gusta que salgamos las dos. En la parte profesional surge la frase tormenta de ideas donde cada uno expone, no todas somos iguales pero nada mas lejos que una pelea. Como me voy a pelear con Solita. Esta propuesta es tan innovadora y van a buscar que no peleemos porque es un lugar común que la mujer esté peleada. Vamos a tener dos equipos simultáneos trabajando para evitar lo que sucedió con Fontán. Quién no conoce en Argentina a Soledad Silveyra", agregó Teté.

Y finalizó: "Lo difícil de Mujeres fue que el primer programa fue el big bang y en el segundo en la creación. Somos todos planetas que estamos girando, estamos en un año donde todo cambia, todo el tiempo".