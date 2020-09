¡De no creer! El pasado oculto de Ángel de Brito: "Fui..."

Ángel de Brito se ha caracterizado a lo largo de su carrera periodística por no callarse nada y ventilar todos los secretos de las figuras del espectáculo. Sin embargo, poco y nada se sabe su vida privada ya que es muy reservado sobre su intimidad. En la última nota que le brindó a la revista Gente, reconoció que le divierte "ser indescifrable".

Ahora, por primera vez, el conductor de LAM y del Cantando 2020 mostró fotos de su infancia y de su adolescencia. "Fui muy feliz. Con una familia hermosa que me educó con mucha libertad. Y con eso me refiero a que mis padres nunca me corrieron con un látigo, sino que me acompañaron en el camino de entender la importancia de tres pilares: la disciplina, el valor del esfuerzo y el respeto por la educación", contó.

"Fui abanderado durante toda la primaria. Era buen chico, buen compañero. Al menos, mis fotos de cada final de curso están repletas de firmas... Me gustaba leer", reveló.

También, compartió sus fotos de adolescente donde está irreconocible: con el cabello lleno de rulos y largo.