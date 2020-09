Nai Awada confesó que Agustín Sierra quiso seducirla, y el actor la sepultó

Nai Awada mandó al frente a Agustín Sierra. Según la mediática, el participante del Cantando 2020 quiso seducirla estando de novia. Fue en Los ángeles de la mañana, donde la actriz confesó un episodio que vivió con "Cachete"

"A Cachete le gustan las chicas con novio, la mejor igual. Es un chico… No tuve nada con Cachete. Yo estoy de novia hace dos años, y en el medio alguna vez me ha escrito. Fui a ver Sex, es muy fuerte la obra, ese día fui sin mi novio porque él tenía que trabajar", arrancó la morocha.

"No sabía que el espectáculo era tan fuerte. Fui con un grupito de amigos, nos sentamos adelante, y apareció directo a mi y me dijo una frase… No tocó porque yo no lo dejé. Dijo algo muy polémico pero yo creo que era parte del show", se explayó.

"Me dijo algo así como ´¿viniste sin tu novio?´. Me pareció desubicado. Me sentí un poco incómoda, intentó besarme pero yo estoy enamoradísima. Es un chico muy lindo, quien no va a decir que está bueno", aclaró Awada.

"Me da la sensación de que le gusta lo imposible. Tampoco es que yo soy Laurita Fernández. Es el típico chico que debe tener algo con el amor, ahí medio trabado. Viste esos chicos que se hacen los langas, ´hay yo con el poliamor…´. Pero, en realidad, es porque no puede enamorarse. En un momento de la vida es como que ya no da…", agregó Nai.

La respuesta de Sierra no se hizo esperar y llegó vía mensaje de audio. "Qué locura eh, qué locura… Esa muchacha fue a ver Sex, me atacó con todo, y después la siguió por redes. Que no diga nada porque tengo la captura de pantalla de todos sus mensajitos. Mentirosa, mentirosa…", aseguró.