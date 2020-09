El difícil momento que atraviesa Sandra Mihanovich en plena pandemia

View this post on Instagram

Ayer partiu00f3 nuestro padre. Ivan Mihanovich. Arquitecto. Polista. Pintor. Bello y generoso. Nos enseu00f1aste la amabilidad, la nobleza, la educaciu00f3n. A lavarnos las manos y a terminar con dulce. No tuvo COVID. Partiu00f3 porque era su hora. Tenu00eda 90 au00f1os. Siempre sonriente. Siempre agradecido. Gracias Papo!!! Orgullosa de ser tu hija. Descansa en Paz!