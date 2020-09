La responsable reflexión de Hernán Drago tras contraer coronavirus

Tras dar positivo en el test de coronavirus, el modelo Hernán Drago dialogó con LAM y contó cómo está transitando este particular momento.

"Gracias por la preocupación, estoy muy bien. Me hice el test anteayer y ayer me llamaron de la productora para decirme que había dado positivo. Yo no tenía la obligación de testearme porque no tengo contacto estrecho con Guido (Kaczka), lo más cerca que puedo estar de él es a tres o cuatro metros por el protocolo", dijo el modelo, haciendo referencia a su participación en "Bienvenidos a bordo".

Y agregó: "Yo no salía de mi casa desde el viernes pasado, hoy llevo una semana guardado".

.Con respecto a la responsabilidad social con la que Drago está abordando la situación que está cursando, afirmó: "Yo no quiero ser de esas personas que automáticamente se cumplen los diez días de su diagnóstico positivo aparecen de nuevo en su lugar de trabajo sin tener un negativo".