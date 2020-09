Jujuy Jiménez volvió a darle vuelta la cara al Pelado López frente a cámaras

A días de su regreso a la televisión, el Guillermo "El Pelado" López hizo un repaso de su pasado en los medios con especial referencia a Sofía "Jujuy" Jiménez, quien fuera su pareja durante cinco años y cuyo amor había nacido mientras trabajaban juntos. En diálogo exclusivo con el portal PrimiciasYa, el conductor dijo que no tendría problema en volver a trabajar con su ex.

Este viernes, Jujuy estuvo en "Pampita Online" y en base a las declaraciones de López le preguntaron si ella volvería trabajar con él. Su respuesta fue categórica: "Honestamente de Guille no volví a saber más nada... Sé que se casó porque me enteré por los medios y a ella se la ve como una chica divina, aunque no la conozco. Con esa relación terminé y terminé... Y a volver trabajar con él, yo no volvería. Se terminó un ciclo para mi ahí. Le deseo lo mejor, pero no".

Luego agregó: "Habría que ver, pero como no lo vi nunca más no sé qué pasaría. Preferiría que no. Si uno puede elegir, preferiría que no para evitar cualquier conflicto. Prefiero hacer mi camino y que él haga el suyo. Le deseo con todo el amor del mundo lo mejor".